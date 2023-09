Prosegue a Napoli la protesta degli ex beneficiari contro la stretta del Governo Meloni al Reddito di Cittadinanza. Non mancano disagi alla circolazione, con il traffico paralizzato alla Galleria Vittoria.

Protesta a Napoli per reddito di cittadinanza: manifestanti bloccano Galleria Vittoria

Un gruppo nutrito di manifestanti, insieme al Movimento 7 Novembre, si sono dati appuntamento stamattina dinanzi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per poi spostarsi verso via Acton.

Arrivati, poi, nei pressi della Galleria della Vittoria hanno bloccato l’ingresso, procurando notevoli disagi alla viabilità.

I manifestanti hanno inneggiato slogan contro la Premier Giorgia Meloni e il governatore Vincenzo De Luca. Al momento solo un un tratto della galleria risulta libero, un altro ancora presidiato da coloro che protestano contro la decisione del governo sul sussidio economico.

“Anche oggi abbiamo sostenuto la mobilitazione per la difesa e l’estensione del Reddito di Cittadinanza. Mentre continuiamo le iniziative per dare una svolta alla nostra vertenza continuiamo a lavorare per lo sviluppo di un movimento più ampio di lavoratori e disoccupati per la riduzione dell’orario di lavoro, per lavorare tutti e lavorare meno, per un salario garantito”, spiegano sulla loro pagina Facebook gli attivisti del Movimento di Lotta – Disoccupati “7 Novembre”.