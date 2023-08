Tensioni alla manifestazione indetta da alcuni comitati cittadini a Napoli contro la sospensione del Reddito di Cittadinanza. Sono 400 i manifestanti che si sono radunati questa mattina in piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria del capoluogo partenopeo, per poi muoversi sino allo svincolo autostradale di via Marina.

Stop al reddito di cittadinanza, a Napoli scoppia la protesta: in 400 bloccano piazza Garibaldi

“Il Reddito di cittadinanza non si tocca”, è la scritta che campeggia sullo striscione in testa al corteo. La protesta è seguita da un ingente spiegamento di forze dell’ordine che sta sorvegliando l’intera area per garantire la sicurezza ed evitare disordini. Alcuni ex beneficiari del sussidio hanno percorso a piedi lo svincolo autostradale in via Marina, qualcuno ha anche scavalcato la rete metallica, causando non pochi disagi alla circolazione. Traffico in tilt anche in piazza Garibaldi, da dove è partito il corteo.

Tra luglio e agosto sono oltre 26mila nuclei familiari che si sono visti interrompere l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, dopo aver ricevuto gli sms che comunicavano lo stop all’indennizzo. Finora soltanto le famiglie con minori, soggetti over 60 e disabili, continueranno a percepire il sussidio economico. Per tutti gli altri, invece, è stato revocato in quanto ritenuti soggetti occupabili.

Qui il video delle proteste