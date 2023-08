Due furti in abitazione, due arresti dei Carabinieri. Il primo nel comune di Qualiano, nella provincia nord-occidentale di Napoli. Il secondo nel comune Santa Maria La Carità.

Proprietari in vacanza, ladri negli appartamenti a Qualiano e a Santa Maria La Carità: 2 arresti

Si parte da via Alcide De Gasperi a Qualiano. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono di pattuglia in zona. La notte è tranquilla, la città semivuota. C’è poca gente in giro e i militari notano facilmente due persone calarsi dal primo piano di un condominio.

Sono vestite di nero ed entrambi hanno un berretto da baseball.

Alla vista dei militari dell’Arma, i due scappano ma durante la fuga uno dei due viene bloccato. L’altro invece riesce a dileguarsi.

A finire in manette è Nicola Del Prete, 40enne di Piscinola, già noto alle forze dell’ordine.

Gli oggetti rubati poco prima (quasi esclusivamente gioielli) sono stati restituiti al proprietario che in quel momento era fuori città.

Il 40enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio mentre per il complice continuano le indagini.

L’altro tentativo

A oltre 50 km di distanza ma ancora nella provincia partenopea, un militare del Nucleo Investigativo di Napoli libero dal servizio passeggia in Via Pioppelle insieme a moglie e figli. D’un tratto nota una donna con fare sospetto, così il carabiniere decide di verderci chiaro: si allontana dai familiari dicendo loro di aver dimenticato il cellulare in auto e si apposta pochi metri alle spalle della giovane donna. Questa in pochi secondi forza la serratura del cancello di una villetta ed entra in casa.

L’appuntato compone il 112 e chiede l’intervento di una pattuglia.

La donna è ancora all’interno, non ha altre vie di fuga.

E così il militare e i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia entrano nell’abitazione e bloccano la giovane prima che possa fuggire. Ai suoi piedi già alcuni oggetti scelti per essere portati via. In manette Giulia Jovanovic, 31enne casertana già nota alle forze dell’ordine. Ora è ristretta in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.