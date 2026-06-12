Procida, preside aggredita durante gli scrutini: arrestato assistente tecnico di Afragola

Paura all’interno dell’Istituto Tecnico Nautico “Francesco Caracciolo” di Procida, dove un assistente tecnico di laboratorio di 47 anni, residente ad Afragola, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni a dirigente scolastico e installazione abusiva di apparecchiature idonee a intercettare comunicazioni.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 giugno, durante un collegio dei docenti. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe lasciato il proprio smartphone all’interno dell’aula in cui si stava svolgendo la riunione, pur non essendo presente all’incontro, con l’obiettivo di registrare le conversazioni dei partecipanti.

Scoperto mentre registrava il collegio docenti

Il dispositivo sarebbe stato individuato dal personale scolastico presente durante la riunione. Una volta scoperto il tentativo di registrazione, il 47enne avrebbe cercato di recuperare il telefono cellulare, dando origine a una situazione particolarmente concitata. Sul posto sono intervenuti due agenti della Polizia Locale di Procida che hanno tentato di riportare la calma, ma sarebbero stati aggrediti dall’uomo nel tentativo di impedirne l’azione.

Pugno al volto alla dirigente scolastica

Durante la colluttazione, l’assistente tecnico avrebbe colpito con un pugno al volto la dirigente scolastica dell’istituto, facendola cadere a terra. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Per la dirigente i medici hanno emesso una prognosi di dieci giorni, mentre i due agenti della polizia municipale hanno riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni ciascuno.

L’arresto dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti pochi minuti dopo l’aggressione, riuscendo a bloccare il 47enne e ad arrestarlo. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni a dirigente scolastico e installazione abusiva di apparecchiature o mezzi idonei ad intercettare comunicazioni. L’intera scena sarebbe stata ripresa da altri dipendenti dell’istituto scolastico presenti durante i fatti. I filmati sono stati acquisiti dagli investigatori e saranno ora esaminati nell’ambito delle indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.