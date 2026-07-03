Aversa, polemica Geolier all’esame. La preside: “Giudizio tecnico, nessun attacco a studente”

Ha fatto discutere negli ultimi giorni la vicenda emersa durante gli esami di terza media alla scuola De Curtis di Aversa. Secondo il racconto diffuso dalla madre di uno studente, l’insegnante di musica avrebbe definito Geolier “la rovina della società” e “l’antitesi della musica”, suscitando il disappunto del genitore. Sulla vicenda è intervenuta la dirigente scolastica, che ha ricostruito l’accaduto fornendo una versione diversa dei fatti. La preside ha spiegato che la docente non avrebbe espresso un giudizio sulla persona o sui gusti musicali dello studente, ma una valutazione di carattere esclusivamente tecnico, soffermandosi sull’utilizzo dell’autotune come strumento musicale.