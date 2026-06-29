Procida, vicino entra in casa e tenta di abusare di una 36enne: arrestato 34enne

Momenti di terrore nella notte a Procida, dove una donna di 36 anni è stata sorpresa nella propria abitazione da un vicino di casa che, dopo essersi introdotto furtivamente nell’appartamento, avrebbe tentato un approccio sessuale nei suoi confronti. Il 34enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e furto.

Procida, entra in casa e tenta di abusare di una 36enne: arrestato 34enne

L’episodio è avvenuto intorno alle 4.10 del mattino del 29 giugno. La donna era sola in casa con i figli piccoli che stavano dormendo, mentre il compagno si era allontanato da poco. A destare il suo sospetto è stata una voce proveniente dalla cucina. Raggiunta la stanza, si è trovata davanti il vicino di casa intento a rovistare nei cassetti.

Quando la 36enne gli ha chiesto spiegazioni, l’uomo, con fare aggressivo, le avrebbe intimato di preparargli un caffè. Terrorizzata ma decisa a non mettere in pericolo i propri bambini, la donna ha assecondato la richiesta. Mentre era di spalle, intenta a preparare la caffettiera, il 34enne l’ha afferrata tentando un contatto fisico. La vittima ha reagito con forza, riuscendo dopo alcuni istanti a divincolarsi e a spingerlo fuori dall’abitazione. L’uomo si è quindi dato alla fuga.

Ancora sotto choc, la donna ha contattato il compagno che, grazie al sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione e consultabile da remoto, ha ricostruito quanto accaduto e ha immediatamente allertato il 112.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in pochi minuti. Raggiunta l’abitazione del sospettato, hanno rinvenuto sul tavolo 15 euro in contanti e un pacchetto di sigarette che, secondo gli accertamenti, erano stati appena sottratti dalla casa della vittima. Ai militari la donna ha raccontato che quello della scorsa notte sarebbe stato soltanto l’episodio più grave di una serie di comportamenti molesti subiti nel tempo da parte del vicino, mai denunciati in precedenza perché l’uomo non si era mai spinto fino a questo punto. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere, è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.