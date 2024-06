Occhio per occhio, dente per dente. O meglio, bici per bici. Una coppia, dopo aver subìto il furto della propria e-bike, ha pedinato il presunto autore del raid, un 22enne, per poi sottrargli una bici elettrica e il cellulare. Un episodio di “giustizia privata”, che è costato caro alla coppia: i due, infatti, sono stati denunciati. E, insieme a loro, anche il 22enne.

Procida, coppia vendica furto della propria e-bike rubando quella del ladro: tutti denunciati

I fatti a Procida. Tutto ha avuto inizio con il ragazzo che, scavalcando le recinzione di un’abitazione privata, si introduce nel giardino e ruba una bici elettrica. Le vittime del furto, un uomo e una donna, si rivolgono ai Carabinieri di Procida per denunciare l’accaduto, avviando al contempo indagini autonome.

Grazie alle telecamere installate in casa, la coppia riesce a identificare il responsabile, un conoscente dell’Isola. Senza avvisare i militari, decidono di vendicarsi personalmente. Pedinano, quindi, il presunto ladro fino a uno stabilimento balneare, aspettano che si tuffi in acqua per un bagno rinfrescante e poi, a momento giusto, gli rubano la bici elettrica, una diversa da quella sottratta precedentemente, e il cellulare.

Le vittime del primo furto sono state denunciate per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il 22enne, invece, ha denunciato il furto della sua bici e del cellulare ai Carabinieri, ma è stato a sua volta denunciato per furto aggravato.

Nello stesso contesto, i Carabinieri di Procida, durante un controllo del territorio, hanno denunciato due persone per esercizio abusivo di una professione. Un uomo gestiva un bed and breakfast senza autorizzazione dal 2021, ospitando turisti senza comunicare i loro dati anagrafici all’autorità. Controlli sulle affittanze abusive continueranno nei prossimi giorni.