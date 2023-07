Momenti di paura nel Golfo di Napoli. In un braccio di mare a ridosso dell’isola di Procida una barca con a bordo un’intera famiglia è affondata. Mamma, papà e due figli di 7 e 8 anni sono stati tratti in salvo.

Procida, affonda barca con intera famiglia a bordo: genitori e figli salvati dagli altri bagnanti

Teatro della vicenda è l’isolotto di Vivara, da sempre amato dai diportisti e dai turisti desiderosi di farsi un tuffo nelle acque dell’isola. A raccontare l’episodio è stata la donna che era a bordo attraverso un post apparso nel gruppo “Sei di Pozzuoli se…”.

“Ieri – racconta lei – nel primo pomeriggio, io e la mia famiglia eravamo in barca a Procida esattamente dietro l’isola di Vivara. Non sappiamo ancora per quale motivo, ma la nostra barca improvvisamente è affondata. Il perché di questo mio post è solo ed esclusivamente per ringraziare tutte le persone li intorno a noi che si sono tuffate incuranti di ogni pericolo mettendo a rischio la loro stessa vita solo per salvare me, mio marito e i miei figli di 7 e 8 anni”.

E ancora: “Tutto è successo in meno di 10 secondi, ci siamo ritrovati in mare con decine e decine di persone pronte a dare il loro aiuto anche quando dopo, io e mio marito siamo saliti su un gommone e i miei figli su di un’altra barca poco distante da me. Ancora accorrevano persone per supportarci con parole e gesti, ci hanno portato acqua e offerto il caffè e chi addirittura ci riportava i nostri effetti personali trovati lì in mare. Siete stati tutti degli angeli. Siete stati meravigliosi”.