Processo contro il clan Rega-Piacente di Brusciano, scarcerato “O Badoglio”

Associazione e spaccio, scarcerato “o Badoglio”. Maurizio Esposito, classe ’82, era in carcere a Poggioreale perché pende sul suo capo la richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione emessa dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, nell’ambito del processo contro il clan Rega-Piacente di Brusciano, per associazione finalizzata allo spaccio e con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Esposito, alias o’ Badoglio, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si è visto riconoscere gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Brusciano, con il braccialetto elettronico. Lo stesso aveva già beneficiato degli arresti domiciliari, ma era stato arrestato in flagranza di reato per evasione e per tale motivo era andato in carcere.

Il giudice gli ha concesso una seconda possibilità, nonostante il cosiddetto “reato nel reato”. Maurizio Esposito fu arrestato nell’ambito di un maxi-blitz contro il clan Rega-Piacente attivo nel rione 219 di Brusciano che portò 36 persone in manette nel novembre 2023.