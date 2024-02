Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli, l’allenatore succede a Walter Mazzarri esoneratoo nella serata di ieri. Calzone attuale Ct della Slovacchia, sarà l’allenatore degli azzurri fino a giugno, con la speranza di sppvertire una stagione fin qui maledetta.

Il programma del primo giorrno di Calzona

Ore intense e frenetiche quelle del nuovo allenatore del Napoli con un programma molto ricco per preparare in pochissime ore la sfida con il Barcellona di domani sera per l’andata degli ottavi di Champions League. Dopo l’incontro con il Presidente De Laurentiis, Calzona è arrivato nel centro di Castel Volturno per ritrovarsi con la squadra per la prima seduta di allenamento, posticipata alle 14, ma iniziata solo alle 14:45 dopo un lungo confronto tra il Presidente, il nuovo allenatore e i giocatori.

Incontro con la stampa

Finita la seduta si inizierà subito dopo pranzo, con l’allenamento di rifinitura con i consueti 15 minuti aperti alla stampa a Castel Volturno: Poi spazio alla conferenza stampa dal doppio significato: sia come presentazione ufficiale, sia come preparazione alla super sfida contro i catalani di domani. L’incontro con i giornalisti è in programma alle 19 di questo pomeriggio.