Con le parole del presidente De Laurentiis viene di fatto ufficializzato l’esonero di Walter Mazzarri, con il presidente che ha optato nuovamente per l’esonero ancor prima della sfida di champions con il Barcellona, sostituendolo con Francesco Calzona. L’allenatore dirigerà domani il suo primo allenamento alle 14.

Nuovo cambio in panchina

Deciso l’esonero di Mazzarri, a cui è stata comunicata la decisione da De Laurentiis: nel pomeriggio l’allenatore ha diretto l’allenamento uscendo da Castel Volturno alle 17.30, senza rilasciare dichiarazioni. Il suo successore sarà Francesco Calzona, si attende l’ufficialità: per il ct della Slovacchia ed ex vice di Sarri e Spalletti a Napoli, contratto fino a giugno. Domani rifinitura pre Barcellona posticipata alla 14

De Laurentiis: “Doloroso esonerare un amico come Mazzarri

Uscendo dal suo hotel, il presidente del Napoliha confermato l’esonero di Mazzarri e l’arrivo in panchina di Calzona: “Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e soprattutto amico del Napoli. È sempre doloroso esonerare un amico, io l’ho ringraziato per essere venuto in un momento di difficoltà ma bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare qualcosa di più. E adesso cerchiamo di darlo attraverso Calzona che ha lavorato qui con Sarri e poi con Spalletti e che conosce l’80% dei nostri giocatori