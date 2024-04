38° ed ultimo turno nel girone con tutti i verdetti maturati negli ultimi 90 minuti. Il Giugliano crolla a Cerignola e scivola all’ottavo posto. L’Avellino si aggiudica il secondo posto. La Turris trova la salvezza a Brindisi. I verdetti del girone C e gli accoppiamenti per Playoff e Playout

Per tutti i gol e i commenti sul girone C appuntamento con Punto C alle ore 21 su Tele Club Italia

I verdetti del Girone C

Promossa in Serie B: Juve Stabia

Ai playoff: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Latina.

Ai playout: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi

Retrocessa in Serie D: Brindisi

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli

GARE DI RITORNO:

Potenza-Monterosi Tuscia

Monopoli-Virtus Francavillae