Al termine di una gara spettacolare il Napoli ci prova in tutti i modi ma non va oltre il 2-2 con la Roma.

Giallorossi in vantaggio con Dybala su rigore, poi la rimonta azzurra con un gol fortuito di Olivera e con Osimhen su rigore. Nei minuti finali Abraham gela il Maradona con la rete del pareggio. L’Europa è sempre più lontana per gli azzurri

Napoli-Roma 2-2

Gara equilibrata in avvio, poi praticamente solo Napoli dopo la mezz’ora, con la squadra di Calzona che è cresciuta pian piano arrivando a collezionare diverse occasioni, le migliori proprio nei minuti finali del primo tempo. Nemmeno un tiro in porta per la Roma, pericolosa in avvio quando Pellegrini di testa non inquadra da pochi passi. Poi inizia il duello tra Osimhen e Ndicka (che lo chiude in modo decisivo in almeno tre occasioni). Ndicka devia anche un tiro di Kvara, che per poco non inganna così Svilar, poi Svilar vola su Kvara e Di Lorenzo sfiora il vantaggio di testa. Ma l’occasione più ghiotta è quella sprecata da Anguissa al 36′, quando si invola da solo verso la porta e poi scarica un destro forte quanto impreciso davanti al portiere.

Nel secondo tempo il Napoli sembra avere un altro piglio e si rende subito pericoloso con Politano che dal limite non c’entra la porta. Al 57′ il Napoli ancora pericoloso, Politano serve una palla filtrante per Lobotka, che di destro gira verso la porta. Ancora Svilar decisivo con una deviazione che rende impossibile l’intervento di Kvara sul secondo palo, contrastato bene da Mancini. All’improvviso la solita dormita difensiva del Napoli porta al vantaggio la Roma con Juan Jesus che atterra ingenuamente Azmoun e Sozza indica il dischetto, dagli undici metri Dybala non sbaglia con il suo sinistro. Gli azzurri non ci stanno e reagiscono a testa bassa Olivera trova un sinistro dal limite che dopo una carambola con Kristensen si trasforma in un pallonetto su cui Svilar non riesce ad arrivare. Dopo solo un minuto il Napoli sfiora il sorpasso con Osimhen che di testa sfiora il palo lontano a portiere battuto. Ancora Svilar super protagonista su Osimhen al 73′. Al’ 81′ l’episodio che apre gli orizzonti azzurri arriva al 81′ per un fallo di Renato Sanches su Kvaratskhelia, Osimhen non sbaglia e il Napoli rimonta la Roma. A 2 dalla fine Abraham gela il Maradona con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner e mette in rete e la Roma pareggio tra lo sgomento dei tifosi azzurri. Dopo 5 ri recupero finisce con gli azzurri che nonostante i tanti tentativi non riescono a centrare i 3 punti fondamentali per la corsa Europa. Gli azzurri salgono a quota 50 punti a -9 dalla Roma quinta in classifica a quota 59 punti.

Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (25′ s.t. Traorè, 43′ s.t. Ostigard); Politano (25′ s.t. Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (41′ s,t, Raspadori). All. Calzona.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove (24′ s.t. Sanches), Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun (24′ s.t. Abraham), El Shaarawy (16′ s.t. Angelino). All. De Rossi.

Dybala ’59 (R), Olivera 63′ (N), Osimhen 84′ (N), Abraham 88′ (R)