Il Giugliano, dopo il vincente esordio casalingo con il Taranto, ritorna in campo per il posticipo del secondo turno. Primo derby stagionale per i tigrotti, impegnati allo stadio Partenio alle ore 20:45 contro l’Avellino.

Giugliano a caccia di conferme

Il Giugliano di Valerio Bertotto, nonostante la vittoria di misura all’esordio con il Taranto, è ancora a caccia della sua identità dopo le operazioni in entrata e in uscita, che hanno portato alcune modifiche non di poco conto all’interno della rosa. Novità di formazione per il Giugliano che conferma Barosi tra i pali, linea difensiva composta da Solcia e Caldore come coppia centrale, con Valdesi e Oyewale pronti a spingere sulle fasce. La linea mediana vede alcune modifiche con il ritorno di capitan De Rosa e Maselli con il match winner Romano out per un problemi fisici . Esordio dal primo minuto per Ciuferri, subentrato alla prima, affiancato da Djambè, che ha subito messo in mostra le proprie qualità, e D’Agostino a completare il tridente. Solo panchina per il nuovo arrivato De Paoli.

Avellino in cerca di riscatto dopo l’inizio horror

Per l’Avellino di Michele Pazienza è già tempo di riscatto, dopo il tremendo inizio di campionato culminato con la batosta per 4-1 contro il Picerno.

Formazioni ufficiali:

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; De Cristofaro, Sounas, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Gori, Russo.

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Maselli, Giorgione; Ciuferri, Djambè, D’Agostino.