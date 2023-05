Primavera in stand by. Torna di nuovo il maltempo in Campania: a comunicarlo in una nota è la Protezione civile regionale che ha appena diramato un’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali.

Primavera in stand by, pioggia e fulmini in arrivo in Campania

L’avviso sarà valido su tutta la Campania dalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 maggio, alle 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno “accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie”, fa sapere la Protezione civile.

Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com, l’anticiclone subtropicale si sta attenuando repentinamente sotto la spinta di un cavo d’onda di matrice nord-atlantica. “Dopo un primo modesto sistema nuvoloso di inizio settimana un secondo più intenso è atteso mercoledì quando ci saranno piogge e rovesci – fanno sapere gli esperti – . La situazione rimarrà molto incerta a seguire per via della presenza ciclonica nel cuore del Mediterraneo”.