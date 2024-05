Il matrimonio dei sogni è diventato un investimento sempre più costoso, tanto da richiedere un mutuo. Secondo uno studio di mUp Research e Norstat, commissionato da Facile.it e Prestiti.it, 7 neo-sposi su 10 hanno dovuto chiedere un prestito per poter pagare le nozze.

Matrimoni, sposarsi costa tanto e aumentano i prestiti per le nozze: in Campania ci si indebita di più

D’altronde le spese da affrontare sono molteplici: dall’abbigliamento alla cerimonia, passando per addobbi, intrattenimento, fotografo, videomaker e, talvolta, anche pernottamenti e festeggiamenti pre e post matrimonio.

Non si tratta solo della volontà di non rinunciare a un giorno speciale, ma i costi della cerimonia sono in netto aumento. In media, si spende tra i 14.000 e i 20.000 euro per un matrimonio, con alcune spese che possono raggiungere anche i 50.000 euro.

Negli anni Ottanta, i costi per organizzare un matrimonio si attestavano a poco più di 7.000 euro, ma negli ultimi due anni chi si è sposato ha dovuto spendere più del doppio.

Dove si spende più

Spostandoci sul fronte geografico, le regioni dove la percentuale di finanziamenti per matrimoni rispetto al totale delle richieste è più alta sono la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Calabria. La Campania è la regione italiana che registra i matrimoni più costosi, con una spesa media superiore del 17% rispetto al resto del Paese. Inoltre, detiene anche il primato per il numero di invitati, che può superare i 200, rispetto agli 80 del Nord Italia. Pur essendo i genitori una fonte importante di sostegno economico, molte giovani coppie finiscono per indebitarsi per realizzare il loro giorno da sogno irrinunciabile.