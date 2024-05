Momenti di paura questa mattina a Giugliano. Due uomini con volto coperto intorno alle otto hanno fatto irruzione negli uffici dell’Agenzia delle Entrate e hanno portato via l’incasso.

Giugliano, rapina all’Agenzia delle Entrate di via Basile: portato via l’incasso

I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Basile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Secondo una prima ricostruzione, due persone col volto coperto e armate di pistola hanno costretto un dipendente a consegnare l’incasso (circa seimila euro).

Non ci sono feriti e non sono stati esplosi colpi. In corso accertamenti per ricostruire dinamica e identificare i responsabili del blitz. La scena si è consumata in presenza di alcuni cittadini che in quel momento si stavano recando presso gli sportelli dell’Agenzia.