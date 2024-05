Momenti di grande paura pochi minuti fa sull’Asse mediano. Nei pressi dello svincolo per la Nola-Villa Literno, in direzione Caserta, un camion è uscito fuori strada sfondando il guardrail e finendo nella corsia opposta.

Incidente sull’Asse Mediano: camion sfonda guardrail e finisce nella corsia opposta

L’incidente poteva trasformarsi in tragedia, specialmente quando il camion si è trovato di fronte ai veicoli provenienti dall’altra direzione. Per fortuna, nessuna vettura ha impattato con il mezzo pesante.

Il traffico è congestionato in entrambe le direzioni. Si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona dell’incidente e rimuovere il veicolo. Ignote le cause del sinistro, che potrebbe essere stato causato dalle condizioni dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia incessante delle ultime ore.