Prevenzione di prossimità: la sanità vicina ai cittadini. Portare la prevenzione direttamente tra le persone, rendendo i servizi sanitari più accessibili e facilitando l’adesione agli screening e ai controlli. È questo l’obiettivo della prevenzione di prossimità, un modello che punta ad avvicinare la sanità ai cittadini, intercettando i bisogni di salute prima che si trasformino in problemi più complessi.

Un tema approfondito nell’intervista a Pasquale Di Girolamo Faraone, direttore sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, che illustra l’importanza di rafforzare il rapporto tra territorio, strutture sanitarie e popolazione.

Prevenzione di prossimità: servizi sanitari più accessibili

La prevenzione non deve limitarsi agli ospedali e agli ambulatori, ma raggiungere anche piazze, quartieri e comunità locali. Screening, controlli gratuiti e campagne di sensibilizzazione rappresentano strumenti importanti per favorire la diagnosi precoce.

Una sanità sempre più vicina alle persone

L’obiettivo è superare le difficoltà di accesso alle prestazioni, promuovere la cultura della prevenzione e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.

Un modello di assistenza che mette al centro la persona e punta a costruire una sanità territoriale più presente, accessibile ed efficace.