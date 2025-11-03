Sono stato aggredito brutalmente, avevo soltanto cercato di calmare gli animi dicendo che era solo una partita. Non odio nessuno e queste cose si combattono anche col perdono”. Sono queste le parole del presidente dell’Academy Campania Puteolana, Gennaro Esposito, pronunciate durante una diretta Facebook, poche ore dopo l’aggressione subita allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Presidente dell’Academy Puteolana aggredito allo stadio di Torre del Greco e trasportato in ospedale

Il dirigente era presente sugli spalti per assistere alla partita di Prima Categoria tra la Turris Academy e la sua squadra, la Puteolana, quando – secondo quanto ricostruito – sarebbe stato aggredito da un gruppo di tifosi locali nei minuti finali dell’incontro, subito dopo il gol del 2-1 realizzato dagli ospiti.

Un gruppo di sette-otto persone avrebbe raggiunto Esposito nei pressi della tribuna e lo avrebbe colpito più volte al volto, provocandogli un trauma cranico e la frattura scomposta del setto nasale. L’uomo, riconoscibile dalla tuta della sua società, sarebbe anche caduto lungo le scale d’uscita dallo stadio nel tentativo di sfuggire ai colpi, riuscendo infine a mettersi in salvo e a chiedere aiuto.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, il presidente è stato poi sottoposto agli accertamenti medici e dimesso con una prognosi riservata in attesa dell’intervento chirurgico. “Con la Federazione e con le istituzioni – ha dichiarato – capiremo come agire. È inaccettabile che un dirigente venga picchiato in un campo di calcio.”

Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno visionando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze per identificare gli autori dell’aggressione. La Federazione, intanto, ha espresso solidarietà al presidente Esposito e ha annunciato l’intenzione di fare piena luce su quanto accaduto.