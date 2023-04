Si chiama Cha Sa-Soon. Ha 69 anni ed ha ottenuto la patente di guida dopo il 960esimo tentativo. Un autentico record che è entrato nel guinsess dei primati, al punto da trasformare la neo-patentata in una star del web.

Prende la patente al 960esimo tentativo: Cha Sa-Soon entra nel guinness dei primati

L’inizio dell’odissea automobilistica fu l’aprile del 2005, quando la donna provò per la prima volta il test. Ovviamente andò male. Da allora, però, lo rese un impegno quotidiano. Ci provava ogni giorno. Dopo 780 buchi nell’acqua, poi, e tanto scoraggiamento, la decisione di ritentare solo due volte alla settimana. Alla fine il traguardo raggiunto al 960esimo tentativo. Protagonista della vicenda è Cha Sa-Soon, 69enne di Jeonju, 130 miglia a sud di Seoul.

Il vero ostacolo è stato rappresentato – come riporta Il Gazzettino – dal test scritto. L’esame di guida, invece, è stato ripetuto “solo” 10 volte. Il totale dei tentativi – tra esame scritto e guida – sfiora i 1000. Secondo i medi locali, la donna ha speso quasi 12.500 euro e non si è mai arresa perché aveva bisogno di guidare per la sua attività di vendita di ortaggi. Il suo istruttore di guida si è detto sollevato e felice “Siamo usciti tutti a fare il tifo e l’abbiamo abbracciata, regalandole dei fiori. Non avevamo mai avuto il coraggio di dirle di smettere perché continuava a presentarsi”.

Il regalo

La storia di Cha Sa-Soon è diventata così popolare sul web, nel giro di poco tempo, da trasformarla in una celebrità nazionale. Così è apparsa anche in una pubblicità della Hyundai e la casa automobilistica sudcoreana ha deciso di premiarla con un veicolo nuovo di zecca del valore di quasi 13.000 euro. La storia, che risale a qualche anno fa, è tornata di nuovo a galla su “Reddit” dove un centinaio di utenti l’hanno rilanciata scatenando reazioni e commenti e rendendola di nuovo virale.