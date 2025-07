Un tuk-tuk utilizzato abusivamente per il trasporto di turisti è stato sequestrato dalla Polizia Municipale di Napoli nel corso di un controllo lungo via Partenope, a ridosso del Lungomare. Alla guida del mezzo, un uomo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

Napoli. Trasportava turisti inglesi su tuk-tuk abusivo: mezzo sequestrato e patente ritirata

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei controlli ordinari effettuati dagli agenti dell’Unità Operativa Chiaia. Il veicolo, un tipico mezzo a tre ruote d’origine asiatica, stava accompagnando una famiglia di turisti inglesi per un tour della città, prenotato online e pagato in anticipo.

Dagli accertamenti è emerso che il tuk-tuk era omologato per uso proprio e privo delle autorizzazioni necessarie per effettuare trasporto di persone a pagamento. Il conducente è stato denunciato per esercizio abusivo del trasporto in violazione del Codice della Strada, con ritiro immediato della patente. Rischia ora una sospensione del titolo di guida da 4 a 12 mesi. Il veicolo è stato sequestrato e posto sotto fermo amministrativo.