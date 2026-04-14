Premio “Poesia a Napoli” di Guida Editore: vincono ex aequo Aragno e Marchitelli

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, nella suggestiva Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus in piazza del Plebiscito, la cerimonia di premiazione del concorso “Poesia a Napoli”, promosso da Guida Editore con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli. Giunto alla sua sesta edizione, il premio è stato dedicato alla memoria di Antonio Pietropaoli e Costanzo Ioni, ideatori e storici animatori dell’iniziativa. A valutare le opere in gara una giuria composta da Ferdinando Tricarico, Laura Cannavacciuolo, Eugenio Lucrezi, Antonio Perrone e Biancamaria Sparano.

Per la sezione Poesia in lingua italiana, il primo premio è stato assegnato ex aequo a Marco Aragno e Anna Marchitelli, mentre una menzione speciale è andata a Cinzia Spiniello. Nella sezione dedicata alla poesia in lingua napoletana, il riconoscimento è stato attribuito a Giuseppe Andrea Liberti, con una menzione speciale a Nicola Barbato. Il premio alla carriera “Una vita per la poesia” è stato infine conferito ad Antonino Contiliano, per il suo significativo contributo al panorama poetico.