Napoli. Ha avuto luogo lunedì 28 novembre a Napoli nella storica e suggestiva cornice di Palazzo Donn’Anna, la ventesima edizione del premio “Cosimo Fanzago”.

Il premio. Il prestigioso riconoscimento dedicato al grande architetto seicentesco ha come obiettivo individuare e premiare alcuni tra i protagonisti della vita napoletana e non, scelti tra quelli che più si sono distinti nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico o tra coloro che hanno contribuito a dare lustro alla città e alla regione con impegno quotidiano nei diversi ambiti di riferimento. Anni fa questo riconoscimento fu assegnato anche al magistrato Raffaele Cantone.

L’impegno. Tra i premiati di questa edizione c’è l’architetto giuglianese Francesco Maisto, presidente del Parco Nazionale dei Campi Flegrei. Una serie di attività, che vedono alla base la tutela ambientale, e l’impegno indirizzato alla valorizzazione dei Campi Flegrei non sono passate inosservate alla commissione del premio. “Punta di diamante” della sua presidenza è stata la redazione e pubblicazione della guida dei Campi Flegrei, andata esaurita in pochi mesi con una seconda edizione in ristampa ancora più approfondita su tutto ciò che occorre sapere su uno dei luoghi più belli al mondo.

“Sono felice di questo riconoscimento – ha dichiarato Maisto che aggiunge – tutto è frutto di un lavoro di gruppo. Un parco, quello dei Campi Flegrei, che ora ha la sua visibilità e che sta lavora alla clemente per sviluppare nuovi progetti e nuove forme di turismo sostenibile”.