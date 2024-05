Calvizzano. In occasione della consegna del premio “Campania Coraggiosa” assegnato al sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, ecco quanto dichiarato dal primo cittadino:“Sono onorato e soddisfatto. Sabato ho ricevuto il premio Campania Coraggiosa, alla Domus Ars di Santa Chiara, come Sindaco in grado di cambiare il proprio paese attraverso l’arte e la cultura. Allora è vero che il nostro paese grazie ai murales, alle panchine, alle iniziative culturali, al Calvizzano Festival d’Autore, è diventato un comune di riferimento per la Campania. Non lo diciamo noi.

Lo certifica un riconoscimento patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli. Insieme a Calvizzano sono stati premiati altri tre comuni: Positano, Pimonte e Gragnano. Ma non solo, sono stati premiati anche autorità delle forze dell’ordine, tra questi il Comandante della Scuola Nunziatella, il Colonello Dott. Giuseppe Stellato, il Comandante della Polizia Municipale di Arzano Dott. Biagio Chiariello, illustri esponenti del mondo della medicina, del giornalismo, della musica, teatro, associazionismo, pittura, food, ricercatori e avvocati. Insomma tutte le eccellenze della nostra regione sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento.

Ringrazio il Presidente dell’associazione culturale “Non me Ne Vado” Ferdinando Sorrentino per avermi scelto nel parterre dei suoi premiati. Sono onorato, grato e felice perché finalmente il nostro modello viene valorizzato, conosciuto, apprezzato e seguito da tante parti, da tanti territori, da tanti comuni.”

COMUNICATO STAMPA