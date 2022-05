Precipita con l’auto dal viadotto tra Sant’Antimo e Sant’Arpino. La vettura finisce sui binari. Stop alla circolazione ferroviaria e intervento immediato di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e ambulanza del 118.

Precipita dal viadotto di Sant’Arpino e finisce sui binari

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e 30 di oggi, 26 maggio. In circostanze ancora non del tutto chiare, un automobilista ha perso il controllo della macchina, ha sfondato il parapetto del viadotto che sopravanza i binari tra i comuni di Sant’Arpino e Sant’Antimo e si è schiantato sulla strada ferrata. Il conducente del mezzo ne sarebbe uscito miracolosamente illeso, anche se è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. In corso le operazioni di rimozione del veicolo incidentato per ripristinare la viabilità ferroviaria.

Disagi e percorsi alternativi

Dalle 10 la circolazione dei treni su tratta Roma-Napoli è sospesa. Dalle ore 10,50 è stato riattivato un binario tra Aversa e Frattamaggiore, con circolazione alternata nei due sensi di marcia ma si registrano comunque rallentamenti fino a un’ora nei tempi di percorrenza prefissati. Alcuni treni percorrono l’itinerario alternativo via Cancello – Caserta. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Caserta, Aversa e Napoli Centrale. Nel dettaglio i treni delle relazioni Roma–Napoli (via Formia) e Caserta – Napoli (via Gricignano), subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra le Stazioni di Villa Literno e Napoli.

Foto: archivio