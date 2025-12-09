Pozzuoli. Tentato furto in tabaccheria, titolari: “Chiediamo più controlli”

Notte di paura in via Rosini, a Pozzuoli, dove il Bar Salart è stato nuovamente preso di mira dai malviventi. Un gruppo di ladri ha tentato un furto utilizzando come ariete una Fiat Punto rubata, lanciandola più volte contro la porta blindata dell’attività commerciale.

Gli urti violenti hanno provocato danni significativi all’ingresso, ma non sono riusciti a consentire l’accesso all’interno del locale. Il colpo è fallito anche grazie al sistema d’allarme, entrato in funzione immediatamente dopo il primo impatto.

Il suono dell’allarme ha costretto i criminali a interrompere il tentativo di effrazione e a darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La titolare del Bar Salart ha espresso forte amarezza per l’ennesimo episodio criminoso subito, chiedendo maggiore sicurezza e controlli più frequenti nella zona.