Pozzuoli, sradicata colonnina bancomat alla pompa di benzina di via Arco Felice

Furto nella notte alla pompa di benzina Enel gas sita su via Arco Felice Vecchio a Pozzuoli. Un gruppo di malviventi ha agito indisturbato e ha divelto la colonnina del bancomat sita proprio accanto a quella del diesel.

Pozzuoli, divelta colonnina bancomat alla pompa di benzina su via Arco Felice

Sul posto accorse le forze dell’ordine quando il proprietario della pompa di benzina, all’apertura, ha scoperto quanto accaduto. Da qui la denuncia e quindi l’avvio delle indagini per scoprire l’identità dei ladri.

Non potranno essere d’aiuto purtroppo le immagini di videosorveglianza, visto che il sistema era fuori uso. Da capire come abbia agito la banda, che probabilmente ha fatto ricorso a un’auto ariete o a un mezzo pesante per sradicare la colonnina, caricarla e portarla via.

Colpo anche a Bacoli

Si apprende tra l’altro che questa notte è stato preso di mira anche il supermercato CRAI Sito su via lungolago a Bacoli, dove è stata svaligiata la cassa continua per un bottino da 40.000 €. Seguiranno aggiornamenti su entrambe le vicende.