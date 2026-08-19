Pozzuoli, spaccio di droga nel parcheggio dell’ospedale: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni, Vincenzo Catone, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Pozzuoli, spaccio di droga nel parcheggio dell’ospedale: arrestato Vincenzo Catone

I militari della Compagnia di Pozzuoli, impegnati in un servizio di pattugliamento sul territorio, hanno notato il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava nell’area di sosta della struttura sanitaria a bordo di uno scooter.

Insospettiti dal suo comportamento, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un piccolo contenitore cilindrico. L’oggetto è stato immediatamente recuperato dai carabinieri. All’interno sono state trovate 12 dosi di cocaina, già suddivise e ritenute pronte per la vendita.

In attesa di giudizio

Il 46enne è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito Vincenzo Catone è stato trasferito in carcere, dove verrà giudicato con rito direttissimo nelle prossime ore.