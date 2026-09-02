Castellammare, droga nascosta negli slip: arrestato 20enne in scooter

Castellammare, droga nascosta negli slip: arrestato 20enne in scooter

Era in sella a uno scooter insieme a un amico quando i Carabinieri gli hanno intimato l’alt. Un normale controllo finalizzato alla sicurezza della circolazione stradale si è però concluso con l’arresto di un 20enne incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Fermato in scooter, i Carabinieri approfondiscono il controllo

Secondo quanto ricostruito, durante il controllo i due giovani avrebbero mostrato un atteggiamento insofferente che ha insospettito i militari. I Carabinieri hanno quindi deciso di procedere con ulteriori accertamenti. La perquisizione ha permesso di scoprire lo stupefacente che il 20enne avrebbe tentato di nascondere negli slip.

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Hashish nascosto negli slip

I militari hanno rinvenuto un panetto di circa 100 grammi, oltre a un altro involucro contenente circa 6 grammi di hashish e una busta in cellophane. Nel marsupio del ragazzo sono stati trovati anche 245 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Arrestato 20enne incensurato

Al termine degli accertamenti, il giovane, fino a quel momento incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 20enne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento.

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