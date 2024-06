Quella che sembrava una normale mattinata estiva si è trasformata in un evento indimenticabile per una donna di 28 anni che ha dato alla luce la sua bambina in modo del tutto inaspettato su una spiaggia di Pozzuoli.

28enne partorisce a sorpresa in spiaggia: il lido si trasforma in una sala parto

L’episodio, accaduto all’interno del beach resort “Giardino”, nella località Lucrino di Pozzuoli, ha catturato l’attenzione e l’affetto della comunità locale.

La donna, al suo ottavo mese di gravidanza, aveva deciso di approfittare della bella giornata per respirare un po’ d’aria buona al mare. Secondo i calcoli del ginecologo, la bambina sarebbe dovuta nascere ai primi di luglio. Tuttavia, i piani della giovane donna sono stati interrotti quando ha avvertito i primi segnali del parto. All’alba, ha chiamato d’urgenza il 118 lamentando doglie sempre più frequenti e dolorose. La notte, per lei, era trascorsa anche con una certa dose di ansia per un nuovo sciame sismico che si è verificato in quelle ore ai Campi Flegrei.

A un certo punto, la ragazza si è resa conto di non poter più aspettare. Aiutata da una signora in vacanza sul posto e da una dipendente del resort, ha quindi dato alla luce la piccola Camilla all’interno della casetta di fronte alla spiaggia.

Al loro arrivo i soccorritori, si sono trovati di fronte a una scena commovente: la donna e la piccola neonata si trovavano nella cabina sulla spiaggia ancora unite dal cordone ombelicale. Rapidamente, il personale del 118 ha assistito le due, garantendo la loro sicurezza e trasportandole all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure necessarie.

Sia Rebecca – così com’è stata chiamata la piccola – sia la madre stanno bene. La loro storia – diffusa dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ha raccontato l’accaduto sulla propria pagina Facebook – sta intanto facendo il giro del web.