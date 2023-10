Si addormenta sui binari della metropolitana della Linea 2 di Pozzuoli. Passa il treno e gli trancia di netto i piedi. È il drammatico episodio avvenuto ieri sera intorno alle 23.

Pozzuoli, si addormenta sui binari: passa il treno e gli taglia i piedi

Come spiega Cronaca Flegrea, vittima dell’incidente è un senzatetto che si sarebbe adagiato sui binari della metro. Il macchinista del convoglio in arrivo non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo.

L’impatto è stato così inevitabile e l’uomo avrebbe perso entrambi i piedi, tranciati dalle rotaie del treno. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il clochard è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

I medici stanno adesso cercando di far recuperare l’uso di uno dei due piedi attraverso un’operazione chirurgica. Informate anche le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.