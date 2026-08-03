Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Napoli mercoledì 5 agosto, alle 12.30, per incontrare in Prefettura i sindaci dell’area dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi e la scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito Pozzuoli.

Pozzuoli, sfollati contestano il ministro Giuli: Piantedosi convoca i sindaci in Prefettura

Intanto, questa mattina, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha effettuato un sopralluogo all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per verificare lo stato di conservazione dei beni archeologici dopo le recenti scosse che hanno interessato l’area flegrea. La visita è stata accompagnata dalla protesta di alcuni residenti e sfollati, che hanno chiesto al Governo un maggiore impegno per il territorio colpito dal bradisismo.

Un nutrito gruppo di cittadini si è radunato all’esterno del sito archeologico, bloccando la strada di accesso all’Anfiteatro. Al termine del sopralluogo, all’uscita del ministro, alcuni manifestanti hanno gridato “Vergogna” e “Vattene”, contestando l’esponente del Governo e chiedendo interventi più rapidi per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

“Io sono qua a dimostrazione che il governo non si nasconde. Ho voluto cambiare l’itinerario di questa magnifica giornata campana proprio per far vedere che sono vicino, come esponente del governo, alle popolazioni colpite dal sisma”, ha spiegato, da Pompei, il ministro della Cultura. “Al tempo stesso, come ministro della Cultura, sono lì ad assicurare la nostra vigilanza, la nostra presenza, la nostra tutela su beni archeologici di straordinario valore storico, che oltretutto danno lavoro alle persone del territorio, che hanno bisogno di risposte immediate. Noi – ha assicurato Giuli – siamo qui per darle”.

“Prima di venire qui sono stato ai Campi Flegrei, ho visto una situazione sotto controllo dal punto di vista archeologico, anche se dobbiamo misurarla. I danni non sono più di quelli riportare sulle agenzie e dichiarati dalle autorità del ministero. Ci saranno interventi cosiddetti di somma urgenza: sono già in atto, sono già partite tutte le procedure”, ha aggiunto Giuli a margine della visita a Pompei. “Tutto il patrimonio culturale viene costantemente monitorato – ha assicurato Giuli, parlando della zona dei Campi Flegrei – e ci predisponiamo a esaminare la questione con un tavolo dedicato”.