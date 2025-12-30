Pozzuoli, scoperto deposito di veicoli rubati: recuperati 5 mezzi dalla Polizia municipale

Un vero e proprio deposito di veicoli rubati è stato scoperto all’interno degli ex capannoni Sofer a Pozzuoli, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Polizia municipale, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva. Cinque i mezzi ritrovati complessivamente: tre autovetture, un motociclo e un furgone, tutti risultati oggetto di furto.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che una pattuglia di caschi bianchi ha notato un cancello aperto in modo anomalo all’interno dell’area industriale dismessa. Insospettiti, gli agenti hanno allertato i sottotenenti Terrin e Cacciapuoti, procedendo a un controllo approfondito dei vecchi fabbricati.

I mezzi nascosti tra rovi e degrado

Una volta entrati negli ex stabilimenti, dove un tempo venivano coibentati i treni, gli agenti hanno scoperto i veicoli occultati tra rovi, pilastri e incuria, in uno spazio evidentemente utilizzato come rifugio per nascondere mezzi rubati. Secondo le prime valutazioni, i veicoli erano destinati alla cosiddetta “cannibalizzazione”, con la vendita dei pezzi di ricambio, vista la condizione in cui sono stati rinvenuti.

Mezzi restituiti ai proprietari

Sono subito partiti gli accertamenti per risalire ai proprietari, due residenti a Pozzuoli e tre nel Casertano, che avevano presentato denuncia di furto a partire dal mese di agosto scorso. I proprietari sono stati contattati e hanno già riavuto i loro mezzi. Le indagini sono ora in corso per individuare i responsabili che avrebbero organizzato il deposito clandestino all’interno degli ex capannoni Sofer.