Non ce l’ha fatta Lello Tella, 39enne di Monterusciello. A causa di un malore era stato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli, poi le sue condizioni di salute sono peggiorate fino al decesso.

Pozzuoli, ricoverato per un malore: Lello non ce l’ha fatta

Pare che il giovane sia stato stroncato da un aneurisma cerebrale. E ieri il suo cuore si è fermato per sempre. Le comunità di Pozzuoli e Monterusciello hanno sperato fino all’ultimo che Lello potesse farcela e far ritorno presto a casa.

La notizia si è rapidamente diffusa sui social. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona solare, sempre disponibile con il prossimo. “Purtroppo il destino ha voluto sottrarti a noi e alla tua famiglia inaspettatamente.Esistono poche persone veramente buone come te, emanavi gioia perché eri socievole e sempre sorridente con tutti”, è il commento di Nando.

“Ci sono misteri della vita incomprensibili all’uomo! Tu ne sei l’evidenza! Non c’è persona più buona, più generosa e altruista di te! Tu un faro nella notte per tutti. Non esistono parole per un dolore così grande! Lasci un vuoto incolmabile”, scrive Antonella. I funerali verrano celebrati domani, 4 gennaio, alle ore 11 presso la parrocchia di Sant’Artema di Monterusciello.