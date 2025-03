Parziale riapertura del plesso scolastico “Virgilio”, a Pozzuoli, recentemente chiuso per i lavori di C02 superiori alla norma. A comunicarlo è il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana. Questo pomeriggio si è anche tenuto un tavolo insieme al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presso l’istituto scolastico Lucio Petronio di via San Gennaro ad Antignano, dove Di Bari ha incontrato gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, la Protezione Civile, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Josi della Ragione, e l’Asl Napoli 1 e Napoli 2.

Pozzuoli, riapre parzialmente scuola “Virgilio”. Prefetto Di Bari: “Monitoraggio continuo su scuole e Rsa”

La decisione di riaprire, seppur parzialmente, l’istituto “Virgilio” è contenuta nell’ordinanza sindacale odierna del Comune di Pozzuoli. Le aree che rimarranno interdette sono: “la palestra, compresi i collegamenti al plesso, tutti i locali seminterrati e le aree esterne limitrofe, compreso il vano ascensore, già precedentemente interdetto, la porzione del piano primo, a quota palestra, posta alla sinistra dell’ingresso. In solo caso di emergenza potrà essere utilizzata la scala interna di emergenza con il percorso di evacuazione”, come riportato in una nota da Città Metropolitana.

Prima di consentire l’accesso a studenti e personale della scuola e dell’eventuale utenza esterna, si dovrà procedere, quotidianamente, alla misurazione dei livelli di concentrazione al piano terra e nei percorsi di emergenza. In questi giorni le misurazioni dei livelli di concentrazione di anidride carbonica saranno effettuate dal personale dell’INGV e, successivamente alla fornitura della strumentazione, da parte del Responsabile sicurezza prevenzione e protezione o da personale adeguatamente formato e informato sui rischi, designato dal Dirigente Scolastico.

In caso di rilevazione di valori di concentrazione di CO2 superiori a quelli fissati dalla normativa, non sarà consentito l’accesso e le autorità competenti saranno immediatamente informate. A margine dell’incontro, tenutosi oggi pomeriggio, il Prefetto di Napoli ha fatto sapere: “Abbiamo ultimato le verifiche nelle scuole di Pozzuoli, sono qui per tranquillizzare la popolazione scolastica e le famiglie perché gli edifici sono tutti perfettamente agibili” ha detto Di Bari. “Tutta l’attività di controllo è circoscritta ai bassi, dove non ci sono locali con aria sufficiente, a eccezione della palestra del Virgilio che resta ancora chiusa. La problematica anidride carbonica è stata possibile fronteggiarla grazie a un dispositivo pubblico dello Stato, Regione Campania, Asl, Comuni e Vigili del Fuoco che hanno individuato il tema”, ha aggiunto il Prefetto di Napoli, per poi annunciare ulteriori controlli a scuole e residenze per anziani.