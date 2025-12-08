Pubblicato il Programma di Natale 2025–2026 del Comune di Pozzuoli, un calendario ricco di eventi e atmosfere suggestive che animeranno la città. Le strade saranno illuminate da luminarie artistiche e arricchite da spettacolari video mapping, trasformando la città in un vero percorso di luce.

Pozzuoli, pubblicato calendario natalizio: oggi inaugura la casa di Babbo Natale al Rione Terra

Al Rione Terra saranno aperte le botteghe artigiane, con attività dedicate alle famiglie, laboratori, presentazioni, mostre, animazione e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli. In Piazza della Repubblica la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, accompagnata da un programma di concerti alla Cassa Armonica che scandiranno le festività. Questa sera, alle 17:30, grande parata inaugurale e apertura delle botteghe e della casa di Babbo Natale al Rione Terra. Poi, alle 20:00, concerto Gospel alla Cassa Armonica in Piazza della Repubblica.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione e alla realizzazione di questo Natale puteolano,” dichiara il Sindaco Luigi Manzoni. “Invito cittadini e visitatori a vivere con noi l’atmosfera unica della nostra città: Pozzuoli vi aspetta con la sua bellezza, la sua storia e la sua accoglienza.”