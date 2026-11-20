Dopo il blitz della Guardia di Finanza nella sede di Napoli della Camera di Commercio sui presunti versamenti di quote associative avvenuti all’insaputa di imprese e aziende per favorire l’attuale presidenza all’ultima tornata elettorale di aprile, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha disposto un’ispezione ministeriale.

Blitz Finanza alla Camera di Commercio di Napoli, ministro Urso dispone ispezione

“Serve piena chiarezza su quanto emerso a Napoli, per tutelare le imprese e assicurare la credibilità delle istituzioni che le rappresentano”, dichiara il ministro Urso. “Agiremo con il massimo rigore, nel rispetto delle competenze e del lavoro della magistratura”, ha proseguito. L’ispezione del Mimit, conclude, “consentirà di acquisire gli elementi necessari per le valutazioni di competenza del Ministero, anche ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti previsti dalla legge”.

Camera di Commercio di Napoli, la Finanza indaga: ipotesi corruzione

L’indagine sarebbe partita da alcuni esposti presentati proprio all’indomani della vittoria dell’attuale presidente. Infatti, tra i destinatari del decreto di perquisizione della Procura figurerebbero anche i nomi del numero uno Ciro Fiola e del vice presidente. Diversi organi di stampa parlano di sette indagati in totale.

Secondo l’accusa, migliaia di voti potrebbero essere stati direzionati verso la presidenza ora in carica durante la tornata elettorale al centro dell’inchiesta. Dunque gli inquirenti starebbero verificando la possibilità che sia stato costruito consenso in modo fittizio.

Presunta rappresentatività gonfiata

In particolare, sempre secondo l’accusa, attraverso versamenti di quote associative avvenuti all’insaputa di imprese e aziende, Fiola avrebbe certificato un livello di rappresentatività gonfiato per l’associazione che alle elezioni dello scorso aprile ha ottenuto 19 seggi su 22. Nel mirino degli investigatori versamenti per quasi 2 milioni di euro.