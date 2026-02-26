Pozzuoli, paziente muore in ospedale: parenti aggrediscono il primario di Chirurgia

Aggressione all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio. Dopo il decesso di un paziente per cause ancora in fase di accertamento, alcuni familiari avrebbero fatto irruzione nel reparto di Chirurgia, colpendo con pugni il primario. Il medico è stato soccorso dai colleghi e medicato presso il Pronto Soccorso della stessa struttura sanitaria. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

La denuncia di “Nessuno Tocchi Ippocrate”

A rendere noto l’accaduto è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che parla della quinta aggressione registrata dall’inizio del 2026 nell’Asl Napoli 2 Nord, a cui si aggiungono altri tre episodi nell’Asl Napoli 1 Centro. Secondo la ricostruzione diffusa dall’associazione, i parenti del paziente deceduto avrebbero aggredito il primario nel primo pomeriggio, generando momenti di forte tensione all’interno del reparto. Il medico si è fatto refertare e, come previsto in questi casi, è scattata la denuncia d’ufficio. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.