Fiamme in uno stabile a Pozzuoli nella serata di ieri, 29 giugno. L’incendio è scoppiato in IV Traversa via Pisciarelli, al piano terra di un edificio adibito alla lavorazione e allo stoccaggio di pannelli fotovoltaici e batterie.

Pozzuoli, palazzo in fiamme: evacuate 8 famiglie

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. I pompieri hanno dovuto evacuare, in via precauzionale, otto famiglie residenti in appartamenti nelle immediate vicinanze del palazzo interessato dall’incendio.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Pozzuoli. Le cause del rogo non sono state ancora accertate, ma allo stato è probabile che si sia trattato di un incidente e che le fiamme siano partite dai materiali stoccati.