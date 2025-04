Pozzuoli, la Polizia di Stato ferma due giovani per tentato omicidio: incastrati dagli abiti

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 22enne ed un 24enne, entrambi di Pozzuoli, in quanto gravemente indiziati del reato di tentato omicidio.

Pozzuoli: la Polizia di Stato ferma due giovani per tentato omicidio

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, un uomo era giunto presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie in quanto era rimasto vittima di una violenta aggressione avvenuta in largo Santa Maria delle Grazie.

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, a seguito di un’attività di indagine lampo, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, che l’uomo era stato aggredito da due soggetti nei pressi di uno stabile.

I due erano poi riusciti a darsi alla fuga. Pertanto, i poliziotti, in poco tempo, sono riusciti a risalire all’identità dei presunti aggressori che sono stati raggiunti e bloccati nelle rispettive abitazioni in cui sono stati rinvenuti anche alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. Per tali motivi, i due sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.