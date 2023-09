Insospettiti da un forte odore proveniente dalle stanze dell’abitazione, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Alla fine del blitz, a finire in manette è stato un 49enne di Monteruscello (Pozzuoli). Deve rispondere di produzione e detenzione di droga.

Pozzuoli, carabinieri insospettiti da uno strano odore: 49enne arrestato dopo perquisizione in casa

I militari dell’Arma sono intervenuti su segnalazione. Nel corso dei controlli in casa, hanno rinvenuto ben tre piante di marijuana per un peso complessivo di circa 9 chili e 12 grammi della stessa sostanza, già pronti per lo smercio.

L’uomo aveva dunque allestito una piccola piazza di spaccio in casa dove produceva droga destinata alla vendita al dettaglio. Accertamenti in corso per comprendere quanto ampio fosse il giro di clienti del pusher puteolano. L’arresto è stato già convalidato e il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari.