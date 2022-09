Siamo a Pozzuoli e sono quasi le 22 quando il comandante della stazione di Giugliano in Campania insieme ad altri 2 colleghi dello stesso reparto stanno percorrendo via Miliscola, tra Bacoli e Pozzuoli. Sono liberi dal servizio ma il lavoro del carabiniere non si lascia a casa. Notano un movimento sospetto e a quel punto decidono di appostarsi.

Pozzuoli, movimento sospetto vicino a una cassetta postale: arrestata 21enne dai carabinieri

Una donna – riporta il comunicato delle forze dell’ordine – scende da un’auto e mette un involucro all’interno di una cassetta postale. I militari intervengono e fermano la 21enne. Nella cassetta postale gli uomini delle forze dell’ordine trovano incarto. All’interno si rivela un “pallino” di cocaina.

Successivamente è stata perquisita anche la borsa della donna, dove ci sono altre dosi della stessa sostanza: ben 51. Sequestrata anche la somma contante di 360 euro ritenuta provento del reato. L’arrestata, si tratta di una incensurata di Napoli, è in attesa di giudizio. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire il percorso delle consegne “a domicilio” che l’insospettabile ragazza pusher stava facendo in zona e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.