Notte da incubo a Pozzuoli dove un incendio improvviso ha distrutto un noto lido balneare la scorsa notte.

Pozzuoli, a fuoco il “Lido Sporting Club La Pietra”

Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire ma ciò che è certo è che le fiamme ha distrutto in pochi minuti l’intera struttura “Lido Sporting Club La Pietra”. Poco hanno potuto fare gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco che per spegnare le fiamme hanno impiegato diverso tempo.

Le fiamme, molto alte, si vedevano dalla terrazza del parco Virgiliano di Posillipo. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani con i pompieri e gli uomini della locale stazione dei carabinieri. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni per tutta via Napoli. Le auto sono state costrette a tornare indietro paralizzando la viabilità sia a Fuorigrotta che a Pozzuoli.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia municipale, che hanno presidiato l’area, a tutela della sicurezza dei cittadini, e i carabinieri della locale stazione.