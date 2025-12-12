Pozzuoli, il sindaco azzera la giunta: da oggi al via le consultazioni per i nuovi assessori

Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni azzera la giunta. Ad anticipare la notizia è Cronaca Flegrea. Probabilmente si tratta un’azione che va ad assecondare le richieste dei consiglieri del civico consesso dando via ad una serie di consultazioni che andranno a delineare le nuove possibili figure dell’esecutivo cittadino.
Una decisione maturata da Manzoni per evitare lo scioglimento, data la concreta possibilità che gli 8 consiglieri comunali potessero presentare le dimissioni anticipando la fine della consiliatura. Resta adesso da comprendere i nomi che potranno assumere le deleghe necessarie alla gestione del territorio, in un periodo storico non semplice a causa della gestione del fenomeno del bradisismo e ad un passo dal Natale.