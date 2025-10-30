Pozzuoli, giornata storica: firmato l’accordo per il Rione Terra

Pozzuoli scrive una nuova pagina della sua storia. Dopo anni di attese e vicende giudiziarie, è stato firmato l’accordo che segna la rinascita del Rione Terra, il cuore più antico della città flegrea. L’intesa tra Comune, Regione e istituzioni culturali punta a tutelare e valorizzare la rocca millenaria, trasformandola in un polo di attrazione turistica, culturale e identitaria. Con la firma dell’accordo nasce una cabina di regia incaricata di coordinare percorsi di visita, eventi e collaborazioni con enti di ricerca e università, per far conoscere il marchio “Rione Terra” in Italia e all’estero.

Il progetto arriva dopo anni di incertezze e polemiche legate alle procedure di affidamento e alle indagini che, in passato, hanno coinvolto anche un ex sindaco e un imprenditore locale. Un capitolo complesso che ha spinto la nuova amministrazione a puntare su trasparenza e partecipazione pubblica. Tre le tappe fissate: il bando per il primo lotto con albergo diffuso e botteghe artigiane, l’apertura al pubblico nella primavera del 2026 e il completamento del secondo lotto, con centro congressi e spa, previsto per l’estate dello stesso anno. Con questo accordo, Pozzuoli si prepara a far rivivere il suo cuore più antico, trasformando il Rione Terra in un simbolo di rinascita, cultura e orgoglio cittadino.