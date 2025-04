È ancora sotto choc Gaia, la giovane madre di 25 anni di Bacoli stata brutalmente picchiata dal suo ex fidanzato nella serata di sabato. Con lui, altri due uomini hanno partecipato all’agguato, avvenuto nei pressi di un belvedere a Pozzuoli, dove – secondo le prime ricostruzioni – stavano persino per scaraventarla nel vuoto.

Pozzuoli, Gaia pestata dal suo ex e da due uomini: “Volevano scaraventarmi dal belvedere”

L’immagine del volto tumefatto della ragazza, pubblicata sui social, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Evidenti le ferite, in particolare intorno all’occhio destro. Il suo aggressore, un uomo di 36 anni, è stato arrestato ed è ora detenuto nel carcere di Poggioreale. Ora gli investigatori sono sulle tracce dei due aggressori che erano con lui e hanno preso parte alla spedizione punitiva.

Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza espressi in queste ore nei confronti della 25enne. Il primo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «È viva per miracolo. Stavano per scaraventarla giù da un belvedere. Uno scandalo. Una tragedia evitata solo per miracolo. Lei ha lesioni su tutto il corpo. È stata colpita con pugni e calci, al volto, al naso, al corpo. Una storia devastante che deve far riflettere tutti».

Nel messaggio, Della Ragione ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nell’istituzione di un Centro Antiviolenza e della Consulta per le Pari Opportunità, sottolineando però la necessità di fare di più e meglio. Gaia ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente quanto accaduto in un’intervista rilasciata al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, un gesto di forza che ora diventa simbolo della battaglia contro la violenza di genere. La comunità si stringe attorno a lei, nella speranza che la sua storia possa contribuire a rompere il silenzio che troppo spesso circonda episodi come questo.