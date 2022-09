Paura nella notte a Pozzuoli. Dieci colpi di pistola sono stati esplosi da ignoti contro la saracinesca della “Pescheria del Mare Mordi e Fuggi”, in via Miliscola 438.

Pozzuoli, dieci colpi di pistola contro saracinesca di una pescheria

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, su segnalazione del 112, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e ascoltato i proprietari dell’attività commerciale colpita. Non è escluso che dietro l’atto intimidatorio ci sia l’ombra del racket e che, quindi, possa trattarti di un avvertimento da parte della camorra locale. Aspetto che verrà chiarito meglio in fase di indagine.

Un episodio analogo si è verificato alcune settimane fa, a Napoli. Nel mirino dei criminali finì una pizzeria, situata in via Bernardo Cavallino, all’Arenella. In quella occasione, diversi proiettili furono esplosi contro la serranda del locale: una vetrata fu danneggiata, ma non ci furono ulteriori danni. L’episodio fu denunciato dagli stessi proprietari, oltre alle forze dell’ordine, anche attraverso un post su Facebook. All’interno della pizzeria, i Carabinieri trovarono tre ogive deformate.