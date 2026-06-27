Pozzuoli, controlli straordinari in città: quattro denunce e tre arresti

I controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante la movida del venerdì sera si sono conclusi con tre arresti, quattro denunce, tre arresti e decine di sanzioni al codice della strada.

Pozzuoli, controlli straordinari in città: tre arresti

In manette è finito un 35enne, accusato di porto abusivo di armi e detenzione di munizioni. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 8 centimetri, mentre nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato una pistola revolver calibro 8 a salve, modificata per esplodere proiettili veri. Arrestati anche un 70enne e un 26enne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo nascondeva dieci dosi di cocaina nei pantaloni. Nella sua abitazione sono state inoltre trovate due pistole storiche ad avancarica con pietra focaia, detenute senza denuncia. Il più giovane è stato invece sorpreso mentre cedeva circa tre grammi di marijuana.

Le denunce

Nel corso dell’operazione sono scattate anche quattro denunce. Un 34enne è stato fermato alla guida senza aver mai conseguito la patente, mentre un 48enne residente al Vomero circolava con una targa contraffatta, poi sequestrata insieme all’auto. Denunciato anche un 54enne trovato in possesso di un coltello.

Due persone sono state infine segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli sulla circolazione stradale. I carabinieri hanno ispezionato 62 veicoli, elevando 39 contravvenzioni per un importo complessivo superiore a 32mila euro e procedendo al sequestro di nove automobili.