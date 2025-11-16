Giugliano coppia fermata con droga e due asce in auto

Pozzuoli. Controlli dei Carabinieri nella movida

I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato diverse aree della città. L’operazione ha portato ad arresti, denunce e sequestri, evidenziando situazioni di particolare gravità.

Arrestati due giovani in via Alvaro

In via Alvaro i militari hanno arrestato due puteolani: Alfredo Ferrigno, 24 anni, e Salvatore Maddaluno, 26 anni. I due sono stati trovati con dosi di cocaina e hashish per oltre 74 grammi, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e gli arrestati sono in attesa di giudizio.

Due ragazzi denunciati con droga e due asce

Il ritrovamento più significativo è avvenuto in via Domitiana. Due giovani di Giugliano in Campania, un ragazzo e una ragazza originari della Nigeria, sono stati denunciati dopo che nella loro auto sono stati trovati marijuana, materiale per il confezionamento e 1.175 euro in contanti. Nel cofano, però, c’erano anche due asce, subito sequestrate dai Carabinieri. Un dettaglio che ha destato particolare preoccupazione.

Mazza da baseball e rifiuto dei controlli alcolemici

In via G. Severini un 22enne è stato denunciato perché trovato con una mazza da baseball lunga 61 centimetri. In via Madonna del Pantano, invece, un 21enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza o sull’eventuale uso di stupefacenti, venendo anch’egli denunciato.

Denunce per guida senza patente e segnalazioni per droga

Durante il servizio due persone sono state denunciate per guida senza patente con recidiva nel biennio o per patente revocata. Sette ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con il sequestro di ulteriori 7,58 grammi di droga.

Controlli alla circolazione e bilancio dell’operazione

Complessivamente sono stati controllati 46 veicoli e identificate 99 persone. I Carabinieri hanno elevato 32 sanzioni al Codice della Strada, ritirato 5 patenti e sequestrato 8 mezzi. Un servizio ad ampio raggio che conferma la linea dura nella gestione della movida e nel contrasto a spaccio e armi improprie, come dimostra il sequestro delle due asce ritrovate nel cofano dell’auto in via Domitiana.